Bufera di neve in Valtellina e Valchiavenna: rischio valanghe sulle piste da sci a Madesimo, Livigno e Bormio Pioggia battente a fondovalle e fitte nevicate oltre i 1.200 metri. Le autorità raccomandano estrema prudenza: la neve fresca non si è assestata e basta una forte raffica di vento per provocare smottamenti