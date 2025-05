Tavolo anti alluvione. Incontro in Regione

Tavolo "anti alluvione" del sistema delle Trobbie, nuova convocazione in Regione Lombardia per il prossimo 20 maggio. È la terza riunione nell’anno successivo alla catastrofe del maggio 2024. Al centro lo stato dell’arte dei progetti di vasca di laminazione destinati, in futuro, a limitare il rischio allagamenti. All’incontro prenderanno parte i tecnici regionali e del consorzio del canale Villoresi oltre ai sindaci d’area. La progettazione di nuove vasche o di potenziamento ha avuto un notevole impulso. Un intervento ormai al traguardo è quello su territorio di Gessate: la vasca di laminazione era già in costruzione da due mesi ed è ormai conclusa. Secondo intervento l’ampliamento della vasca in zona cascina Pignone a Inzago. "Questi incontri - dice il sindaco Michele Avola - sono stati un prezioso momento di confronto". M.A.