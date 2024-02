Rho, 400 auto controllate in un mese con il Targa System: cos’è e come funziona

Rho (Milano), 1 febbraio 2024 – Sono 400 i veicoli controllati solo nel mese di gennaio 2024 con il Targa System, il sistema di riconoscimento delle targhe in grado di individuare subito le auto rubate o prive di assicurazione. La nuova apparecchiatura è stata installata a bordo delle pattuglie. Proseguono a pieno ritmo i controlli della polizia locale di Rho, disposti dal comandante Antonino Frisone. Negli ultimi giorni, l’utilizzo del Targa System a bordo delle pattuglie ha permesso di controllare 121 veicoli e tra questi è stato sorpreso un automobilista che girava senza assicurazione. Oltre alla multa, come prevede il codice della strada, è stata sequestrata la vettura.

Controlli stradali, ma non solo: grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti hanno fatto attente verifiche nei giardinetti di via Olona, dove era stato notato uno movimento sospetto di più persone. Sono stati identificati tre giovani con precedenti per droga, in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Il più piccolo è un minore e per questo al comando di corso Europa sono stati chiamati i genitori. Gli altri due sono maggiorenni e sono stranieri privi del permesso di soggiorno, sono stati segnalati all’autorità di pubblica sicurezza per chiarire la loro posizione.