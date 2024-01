Arrestato alla barriera dell’A8. Conducente dal fare sospetto aveva in auto due chili di droga

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Sull’auto nascondeva 2 chili di cocaina e 4mila euro in contanti. Il conducente della vettura, fermato dalla Polizia stradale della sottosezione di Busto Arsizio per un controllo durante un normale servizio sull’A8, è stato arrestato.

È un nordafricano trentenne, pregiudicato con precedenti in materia di stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti l’hanno fermato alla barriera autostradale di Milano Nord, nel comune di Rho. Fin dai primi istanti gli agenti hanno sospettato del conducente, che ha subito manifestato un evidente e immotivato nervosismo.

Si è anche rifiutato di fornire i documenti, e alla seconda richiesta dei poliziotti ha reagito con violenza spintonando e successivamente colpendo gli agenti con diverse gomitate per assicurarsi la fuga. Il tentativo non è riuscito, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e quindi l’hanno perquisito.

Nella macchina hanno rinvenuto una considerevole quantità di cocaina, contenuta in due buste del peso di circa 2 chili, oltre a 4mila euro in contanti. I sospetti iniziali degli agenti sono stati dunque confermati, il motivo del nervosismo era chiaro: nascondeva droga. Dagli accertamenti inoltre è risultato che il nordafricano ha precedenti in materia di stupefacenti oltre a essere privo di documenti e irregolare in Italia. Quindi è stato immediatamente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La rilevante quantità di droga, risultata cocaina purissima per un valore sul mercato di circa 150mila euro, è stata sequestrata.

Sempre gli agenti della Stradale, sottosezione di Busto Arsizio, due settimane fa hanno fermato sull’Autolaghi un’auto con a bordo due giovani trovati in possesso di oltre un chilo di droga e la successiva perquisizione delle loro abitazioni ha portato al sequestro di 12 chili tra hashish, marijuana e cocaina. Entrambi sono stati arrestati.

Rosella Formenti