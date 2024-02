Scappa all’alt, tampona auto dell’Arma. Poi scatta l’inseguimento: arrestata Una donna italiana di 52 anni è stata arrestata per ricettazione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo dei carabinieri, ha bruciato l'alt e ha iniziato una folle corsa lungo la tangenziale Ovest, tamponando una gazzella dell'Arma. È stata inseguita per diversi chilometri e bloccata a Settimo Milanese. Aveva già subito un arresto per evasione dagli arresti domiciliari.