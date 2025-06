Taglia la strada a una moto. Positivo al test anti-droga

Poco meno di due anni fa, l’8 settembre 2023, due auto si erano scontrate con una dinamica molto simile: nella carambola, una Chevrolet fuori controllo aveva travolto una coppia di coniugi fermi al semaforo, uccidendo la donna di 77 anni e ferendo gravemente il marito di 84. Ieri è andato in scena lo stesso copione, al medesimo incrocio di via Lorenteggio angolo via Inganni, ma per fortuna con conseguenze al momento meno drammatiche. Stando a una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, la Mini Cooper guidata da un quarantatreenne originario di Catania, proveniente dalla periferia, ha sterzato a sinistra da via Lorenteggio per proseguire in via Inganni; il conducente, però, non si è accorto che proprio in quel momento stava arrivando dalla carreggiata opposta un sessantenne in sella a una Honda. Nell’impatto, avvenuto qualche minuto prima delle 13, il centauro è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto a terra: i sanitari di Areu l’hanno trasportato in condizioni estremamente preoccupanti al pronto soccorso del Niguarda. I ghisa hanno sottoposto l’automobilista ai pretest per l’assunzione di alcol o droga: il primo ha dato esito negativo; il secondo, invece, avrebbe intercettato tracce di droga. Di conseguenza, l’uomo rischia di dover rispondere dell’articolo 590 bis del codice penale, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque provochi una lesione colposa grave dopo essersi messo al volante sotto effetto di stupefacenti.

Era certamente alterato il giovane sudamericano che qualche ora dopo ha mandato la sua Kia Sportage a sbattere contro alcuni veicoli in sosta in viale Omero, in zona Corvetto. Il ragazzo ha provato a scappare a piedi dopo l’incidente, ma è stato intercettato da due vigili che stavano pattugliando la zona proprio in quei minuti: il sudamericano li ha colpiti con calci e pugni, ma è stato bloccato e ammanettato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Nicola Palma