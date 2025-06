Si scontra con un’auto e finisce su un recinto. Centauro non ha scampo

Incidente dalle conseguenze mortali nel tardo pomeriggio di ieri a Montichiari. Una moto e un’auto per motivi in corso di accertamento alle 18.30 sono entrati in collisione lungo la Provinciale 37, a poca distanza dall’aeroporto. Ad avere la peggio è stato il centauro, Claudio Gorini, un 65enne di Isorella, che, sbalzato di sella, è finito a decine di metri dalla sua moto ed ha sbattuto contro la recinzione dell’aeroporto. Quando sono arrivati i soccorritori il suo cuore aveva già smesso di battere. L’ennesimo schianto in una giornata tragica sulle strade della provincia di Brescia. In mattinata un altro motociclista, cinquantasettenne di Sarezzo, è rimasto coinvolto in un incidente in territorio di Mura, in Vallesabbia. Il malcapitato procedeva lungo la Provinciale 3 in direzione di Vestone quando in prossimità di una curva, intorno alle nove, è uscito di strada. In base alla prima ricostruzione, al vaglio della Locale, sarebbe finito su un tratto di ghiaia a lato della carreggiata, perdendo così il controllo della moto e scivolando sotto il guard-rail. Per l’impatto il motociclista è stato sbalzato di sella ed è stato proiettato sull’asfalto a una decina di metri. La chiamata al 112 ha fatto intervenire l’eliambulanza. Le sue condizioni sono critiche. Un altro incidente si è verificato circa un’ora dopo. Un centauro – 55 anni, di Artogne – è caduto mentre scendeva lungo la Provinciale 669 tra Bagolino e il lago d’Idro, finendo contro le rocce a bordo strada. È stato soccorso in codice giallo e condotto in Poliambulanza.

B.Ras.