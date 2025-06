Teatro alla Scala, flash mob dei colleghi della maschera licenziata per aver urlato “Palestina libera”

Milano, 3 giugno 2025 – Un flash mob e 700 firme per chiedere il reintegro della maschera licenziata dalla Scala dopo aver urlato ‘Palestina libera’ e tentato di srotolare una bandiera palestinese prima dell'inizio del concerto inaugurale dell'assemblea dell'Asian Development Bank con la premier Giorgia Meloni, la sera del 4 maggio in teatro.

Teatro alla Scala, flash mob per la maschera licenziata dopo aver urato “Palestina libera” (Foto facebook Cub Milano)

L’iniziativa di solidarietà alla ventiquattrenne, che aveva un contratto a tempo determinato in scadenza a ottobre (con la formula del rinnovo automatico per gli studenti universitari in regola con gli esami), è andata in scena oggi, mercoledì 3 giugno, verso le 13, ai laboratori ex Ansaldo del Piermarini, in via Bergognone.

Oltre ai colleghi della giovane, hanno partecipato esponenti di Anpi, Verdi e Rifondazione Comunista. Poi, si è svolta un'assemblea, organizzata con il sindacato di base Cub che sta seguendo il caso della studentessa-lavoratrice.

Le firme raccolte per chiedere il reintegro della lavoratrice sono già arrivate “a quota 700” e la Cub informazione e spettacolo di Milano, oltre che dal punto di vista strettamente legale e sindacale, ha “in programma altre azioni che servano a non far calare il sipario su questa vicenda, che sembra dettata da una scelta di tipo politico per la decisione ritenuta spropositata di punire con il licenziamento un dipendente colpevole di aver dato voce alla propria coscienza di fronte all'assenza di una netta presa di posizione delle istituzioni contro il massacro di civili a Gaza»” Il prossimo appuntamento contro il licenziamento è annunciato per venerdì prossimo alle 17 davanti al Teatro alla Scala.