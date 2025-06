Incidente a Cerro al Lambro, auto urta un furgoncino e si schianta contro una cabina del metano

Cerro al Lambro (Milano), 3 giugno 2025 – Incidente stradale, oggi pomeriggio verso le 15, sulla provinciale 165 intersezione via dell'Artigianato nel comune di Cerro al Lambro, nel Milanese.

Una vettura, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, dopo aver urtato un furgoncino ha perso il controllo andando a finire contro una cabina di erogazione del metano.

L'impatto, sembra molto violento, contro la cabina ha provocato un’ingente perdita dell'idrocarburo tanto da far intervenire gli esperti del nucleo NBCR che insieme alla squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata prima dell'arrivo degli operai di A2A reti gas.

L'automobilista, un 26enne originario di Roma, è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. Illeso il conducente del furgoncino.