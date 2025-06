Lavori di riqualificazione della M2: treni rallentati e una stazione chiusa per tre mesi

Milano, 3 giugno 2025 – Lavori per la riqualificazione della M2: da oggi, mercoledì 3 giugno, è in programma una serie di modifiche al servizio per consentire il completamento di alcune manutenzioni straordinarie per migliorare il servizio della linea e l’accessibilità alle stazioni.

Da Atm arriva una nota sulle variazioni in programma, con le scuse per “gli inevitabili disagi durante i lavori” a cui segue un impegno a “contenerli compatibilmente con le esigenze di cantiere”.

Il rallentamento

Da oggi, mercoledì 3 giugno, a venerdì 18 luglio i treni viaggiano a velocità limitata tra le stazioni di Cimiano e Cascina Gobba. Il motivo? Gli operai saranno impegnati a completare le nuove barriere acustiche a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della ferrovia che, in quel tratto, corre in superficie.

Tre gli scali coinvolti: oltre a Cimiano e Cascina Gobba c’è anche Crescenzago. Pendolari e utenti tengano comunque in considerazione che nel periodo dei lavori i tempi di viaggio nelle due direzioni fra Cimiano e Cascina Gobba potrebbero aumentare.

La chiusura

Più impattante, almeno sulla carta, il secondo provvedimento. Da sabato 7 giugno a sabato 13 settembre, per oltre tre mesi, chiuderà la stazione di Cimiano. Il motivo? I lavori di costruzione e installazione dell’ascensore, un impianto che permetterà di raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità della stazione.

I treni della M2, quindi, salteranno la fermata di Cimiano. In alternativa si possono utilizzare le stazioni vicine di Udine o Crescenzago. Queste stazioni sono servite da montascale, con funzionamento in tempo reale.

Da Cimiano si possono raggiungere le stazioni di Udine o Crescenzago con il bus 54. A Cimiano i bus fermano in via don Calabria/via Pusiano (150 metri dalla stazione M2), a Crescenzago in via Rizzoli/via Rubino, a Udine in via Carnia/piazzale Udine