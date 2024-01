Superenalotto di sabato 27 gennaio: due vincite in Lombardia a Cologno Monzese e Milano

Milano, 29 gennaio 2024 – La fortuna al Superenalotto, anche se non quella con la effe maiuscola, bussa il Lombardia.

Nel concorso numero 15 di sabato 27 gennaio un 5 da 69.744,15 euro a Cologno Monzese (Milano) al punto di vendita Sisal Bar Tabaccheria di via Liguria, 32. Altro 5 sempre da 69.744,15 euro è stato realizzato a Milano al punto di vendita Sisal Tabaccheria Smoking situato in Via Volta, 19.

La combinazione vincente è stata 17, 33, 38, 43, 49, 80. Numero Jolly 69, numero Superstar 30.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 27 gennaio ha assegnato 464.190 vincite. Il jackpot in palio per il concorso di domani sera, martedì 30 gennaio 2024 è ora di 53 milioni di euro.

Queste le quote:

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: 0

Punti 5+: 0

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 69.744,15

Punti 4: 688 totalizzano Euro: 355,48

Punti 3: 24.706 totalizzano Euro: 27,24

Punti 2: 351.477 totalizzano Euro: 5,66

Vincite SuperStar

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0 Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 35.548

Punti 3SS: 408 totalizzano Euro: 2.724

Punti 2SS: 4.689 totalizzano Euro: 100

Punti 1SS: 26.181 totalizzano Euro: 100

Punti 0SS: 56.030 totalizzano Euro: 5

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

Per pura curiosità sabato la sfida tra AI è stata vinta da ChatGpt che ha centrato un 2 da 5,66 euro. Neppure un numero indovinato da Bard