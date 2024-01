Superenalotto, Lotto e 10eLotto, l’estrazione di oggi giovedì 25 gennaio 2024: i numeri vincenti

Niente da fare: anche per questa sera, giovedì 25 gennaio, l’estrazione del Superenalotto non ha regalato troppe emozione. Per la sestina vincente c’erano in palio 50 milioni e 500mila euro ma nessuno ha azzeccato né il 6 né il 5+1. E non serve nemmeno affidarsi all’intelligenza artificiale: abbiamo chiesto a ChatCpt e Bard delle previsioni ma su tre sestine fornite hanno azzeccato un solo numero.

Di fatto nel 2024 la dea bendata non ha ancora baciato nessuno, a parte i premi minori. Ma nel 2023 il SuperEnalotto ha regalato vincite totali pari a 1.390.274.651 euro e quattro jackpot, tra cui il più alto della storia dal valore di oltre 371 milioni di euro. L’ultimo colpo grosso è stato registrato a Rovigo, a novembre dell’anno scorso, quando un fortunato giocatore si è assicurato l’intera posta dal valore di 85,1 milioni con una schedina da 3 euro.

Superenalotto

La sestina vincente: 29 27 86 30 53 54

Numero jolly: 34

Numero Superstar: 57

Le quote

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 8 per 23.847,85 euro

Punti 4: 456 per 495,88 euro

Punti 3: 19.607 per 31,45 euro

Punti 2: 320.393 per 5,67

Lotto

BARI 72 33 36 32 83 CAGLIARI 44 40 70 56 29 FIRENZE 76 54 86 74 80 GENOVA 02 18 46 22 72 MILANO 41 54 87 24 90 NAPOLI 63 69 13 12 44 PALERMO 02 19 03 85 67 ROMA 87 09 62 47 13 TORINO 27 82 60 62 64 VENEZIA 39 57 06 82 30 NAZIONALE 69 77 61 74 71 10eLotto - Numeri vincenti: 02 09 18 19 27 33 36 39 40 41 44 54 57 63 69 70 72 76 82 87 Numero oro: 72 Doppio oro: 72 33