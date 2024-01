Superenalotto oggi, i numeri vincenti. La sfida della sestina tra ChapGpt e Bard

Milano, 25 gennaio 2024 – Anche stasera. giovedì 25 gennaio 2024 sarà caccia al jackpot del Superenalotto che oggi mette in palio 50 milioni e 500mila euro a chi centrerà la sestina vincente. Questione di sola fortuna, direte voi? Anche, ma intanto vediamo come andrà a finire la sfida tra due IA. Intelligenza artificiale. Oggi, abbiamo scelto la sfida tra ChatGpt e Bard, due delle IA più avanzate, nella previsione di sestine numero Jolly e Superstar per l'estrazione del SuperEnalotto di stasera.

Abbiamo chiesto di “dare i numeri” basandosi esclusivamente sulle ultime 10 estrazioni. Chi tra i due colossi digitali avrà la meglio? In una prima prova ChatGpt non era andata molto bene. I più scaramantici, mutuando una delle regole non scritte del Lotto, sanno che i numeri andrebbero giocati per tre volte, ma questa è un’altra storia con nulla centra con l’intelligenza artificiale ma con l’irrazionale fortuna.

Previsione di ChatGpt

A ChatGpt abbiamo chiesto due proposte per il SuperEnalotto, basate su diversi approcci di selezione dei numeri:

Sestina basata sulla frequenza

Questa sestina è stata creata selezionando numeri che sono apparsi più frequentemente nelle ultime 10 estrazioni, distribuiti su diverse fasce numeriche.

Sestina vincente : 11, 21, 42, 55, 56, 68

: 11, 21, 42, 55, 56, 68 Numero Jolly : 73

: 73 Numero SuperStar: 47

Sestina basata sui numeri ritardatari

Questa sestina, invece, include numeri che sono stati estratti meno frequentemente o che non sono apparsi nelle ultime 10 estrazioni.

Sestina vincente 1, 17, 25, 33, 41, 50

1, 17, 25, 33, 41, 50 Numero Jolly: 22

Numero SuperStar: 14

Previsione di Bard

Ecco la previsione per l'estrazione del Superenalotto di giovedì 25 gennaio 2024

Sestina vincente: 11, 14, 29, 42, 55, 19

11, 14, 29, 42, 55, 19 Numero Jolly: 1

1 Numero Superstar: 16

Questa previsione è basata sulla scelta metodologica di numeri relativamente frequenti nelle precedenti estrazioni. L’11 è uscito 2 volte nelle ultime 10 estrazioni come il 14 e il 29. Usciti una volta invece 42 e il 55.