Stop all’ospedale fermati i lavori: "Rischio ritardi"

Ospedale di comunità, il caso di Melegnano sbarca in Regione. "Col ritrovamento di lapidi cimiteriali e ossa umane nell’area di cantiere, le opere di fondazione sono state sospese e c’è il rischio di ritardi nella realizzazione della struttura". Il capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati ha scritto al presidente della Commissione speciale pnrr Giulio Gallera chiedendo la convocazione urgente di una seduta della stessa Commissione, nella quale affrontare la questione della casa-ospedale di comunità di Melegnano. L’opera è finanziata con fondi Pnrr e deve essere pronta entro il 30 giugno 2026. Ma il recente reperimento di resti cimiteriali nel sottosuolo, col conseguente intervento della Soprintendenza, rischia di rallentare i lavori, che sono in capo all’Asst Melegnano Martesana e riguardano un terreno, di proprietà del Comune, in via San Francesco. Parte dell’area interessata dal cantiere un tempo ospitava il cimitero di Pedriano. I resti di quel vecchio camposanto dismesso sono adesso riemersi, durante gli scavi.

"A quanto risulta - dichiara Rosati -, sembrerebbe che l’Asst, stazione appaltante delle opere, debba ora procedere alla bonifica dell’area". Da qui la richiesta di convocare un incontro della Commissione Pnrr, "nel corso del quale la Direzione regionale welfare, appositamente invitata, chiarisca quanto sta avvenendo". L’appello è condiviso dal capogruppo regionale dei Cinque Stelle Nicola Di Marco, che già lo scorso marzo, insieme allo stesso Rosati e ad altri rappresentanti dell’opposizione, aveva depositato un’interrogazione per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori.

