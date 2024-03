Milano, spaccio di shamboo in zona Dergano: arrestato un 42enne

Milano, 15 marzo 2024 – Si trovava in zona Dergano quando è stato visto dagli agenti passare una dose di droga a un’altra persona in cambio di denaro. I poliziotti di via Comasina sono intervenuti immediatamente e lo spacciatore è stato arrestato.

Nella serata di giovedì 14 marzo, verso le 19, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino cinese di 42 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della del Commissariato Comasina, hanno individuato il 42enne dopo un servizio di osservazione, e l’hanno ritenuto responsabile di aver posto in essere un’attività di spaccio nella zona.

Fermato il 42enne, i poliziotti l’hanno trovato in possesso di 520 euro e hanno recuperato la dose di shaboo appena venduta e gettata a terra dall'acquirente che è scappato. Giunti all'abitazione dello spacciatore, la polizia ha rinvenuto e sequestrato ulteriori 12 grammi di shaboo suddivisi in sette dosi occultate all'interno della cucina e materiale per il confezionamento.