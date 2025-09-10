Seriate, un uomo di 41 anni trovato senza vita dentro un’auto

Seriate (Bergamo), 10 settembre 2025 – Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un veicolo parcheggiato in via Levata, alla periferia della cittadina a circa 30 chilometri dal capoluogo. Si tratterebbe di un gesto tragico. L’uomo, da quel che è stato appurato, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. La zona è contraddistinta da diversi centri commerciali e ipermercati. Al momento non sono note né generalità né nazionalità della vittima. Quando sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)