Liste d’attesa, senza fretta
Valentina Bertuccio D.
Liste d’attesa, senza fretta
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Delitto di GarlascoMaltempo in LombardiaFiglia Iginio MassariAccoltella la convivente Ztl QuadrilateroSagre e feste
Acquista il giornale
CronacaSeriate, un uomo di 41 anni trovato senza vita dentro un’auto
10 set 2025
REDAZIONE BERGAMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Cronaca
  4. Seriate, un uomo di 41 anni trovato senza vita dentro un’auto

Seriate, un uomo di 41 anni trovato senza vita dentro un’auto

È accaduto intorno a mezzogiorno in via Levata, zona periferica della cittadina e contraddistinta da diversi centri commerciali. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri

Sul posto sono arrivate diverse gazzelle dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma

Sul posto sono arrivate diverse gazzelle dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma

Per approfondire:

Seriate (Bergamo), 10 settembre 2025 – Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un veicolo parcheggiato in via Levata, alla periferia della cittadina a circa 30 chilometri dal capoluogo. Si tratterebbe di un gesto tragico. L’uomo, da quel che è stato appurato, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. La zona è contraddistinta da diversi centri commerciali e ipermercati. Al momento non sono note né generalità né nazionalità della vittima. Quando sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata