Sesto San Giovanni, aizzano pastore belga che morde alla gamba un carabiniere durante controllo: arrestati

Sesto San Giovanni (Milano) - Fugge dai carabinieri con il monopattino e quando loro lo raggiungono, li aggredisce, con l'aiuto di altri quattro amici. Uno di loro aizza contro la pattuglia un cane di grossa taglia, che morde un militare alla gamba. E' successo la scorsa notte a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Tutto è cominciato poco dopo la mezzanotte in piazza IV novembre quando la pattuglia radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni ha notato un 28enne egiziano, che scappava su un monopattino elettrico. Una volta raggiunto dai carabinieri il giovane li ha aggrediti, colpendoli con calci e spintoni. Vedendo la scena, quattro amici, sono intervenuti per dargli man forte, colpendo a loro volta i militari con calci e pugni. Uno di loro, di vent'anni, ha anche aizzato il suo pastore belga che ha morso alla gamba sinistra un militare.

Nel frattempo in piazza sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale. Il 28enne e tre degli amici, rispettivamente di 25, 19 e 18 anni (quest'ultimo è l'unico incensurato del gruppo) sono stati bloccati. Il 28enne invece è riuscito in un primo momento a fuggire, ma è stato individuato poco dopo in via Carducci da una pattuglia dei carabinieri di Cologno Monzese.

Il cane è stato affidato al canile di Lissone, mentre il padrone è stato arrestato per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Stesse accuse di cui rispondono anche gli altri quattro complici. Due di loro sono stati arrestati anche per spaccio di droga. Per i cinque è stato fissato questa mattina il processo per direttissima. Il carabiniere ferito dal cane è stato portato alla Multimedica di Sesto e dimesso con 21 giorni di prognosi.