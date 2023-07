Omicidio Sofia Castelli, fiaccolata e lutto cittadino a Cologno Monzese

Cologno Monzese (Milano), 31 luglio 2023 – Mercoledì 2 agosto a Cologno sarà lutto cittadino. Lo ha disposto il sindaco Stefano Zanelli per mostrare l'affetto di tutta la comunità a Sofia Castelli, la ventenne uccisa sabato all'alba nella sua casa di corso Roma 100 dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui, 23enne italomarocchino che ha confessato il delitto e che ora si trova in carcere a Monza in stato di fermo in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Mercoledì sera ci sarà una fiaccolata proposta e organizzata, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dai rappresentanti degli studenti dell’Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” e dagli amici della ragazza, che si era diplomata all'Istituto Fabio Besta di Cimiano, a Milano, ma che aveva legami con molti giovani del Da Vinci.

Studentessa di Sociologia della Bocconi, si dava da fare anche come commessa in un supermercato e in più accudiva i bambini di un asilo. Tutti i suoi sogni e i suoi progetti per il futuro sono svaniti, spazzati via dalle coltellate che le hanno tolto la vita.

"Penso – ha dichiarato il Sindaco Stefano Zanelli - che il lutto cittadino rappresenti un abbraccio simbolico di tutta la nostra comunità alla giovane Sofia, alla sua famiglia e a tutti i suoi affetti. Nella serata di mercoledì 2 agosto ci ritroveremo per ricordarla e per condividere il dolore che ha profondamente colpito la città.”