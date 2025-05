Sindaco e assessore incontro con il prefetto. Spaccio e disordini: movida nel mirino

Sicurezza a Melegnano: occhi puntati, in particolare, sulla movida del fine settimana e sull’area attorno alla stazione ferroviaria, diventata in più occasioni contesto di spaccio e disordini. È quanto emerso ieri mattina nell’ambito di un incontro in Prefettura che ha dato la possibilità, al sindaco di Melegnano Vito Bellomo e al suo assessore alla Sicurezza Cristiano Vailati, di confrontarsi col prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo e il comandante provinciale della Guardia di finanza Andrea Fiducia. Presente anche l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo.

Durante l’incontro, gli amministratori locali hanno evidenziato la necessità di vigilare, in particolare, sulla movida cittadina, che nel fine settimana richiama a Melegnano flussi di giovani in arrivo da tutto il circondario, e sulla stazione ferroviaria, che più volte ha fatto registrare problemi di sicurezza.

"L’incontro - dichiarano Bellomo e Vailati - si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale". "Ringrazio il Prefetto e il Questore per la disponibilità e l’attenzione che hanno dedicato a Melegnano - sono le parole dell’onorevole Raimondo, promotore dell’incontro -. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su un territorio che merita rispetto, ascolto e risposte concrete". A.Z.