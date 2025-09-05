Incendio all’IP di Colturano, la drammatica telefonata degli operai ustionati: “Aiuto, ci siamo bruciati”

Colturano, 5 settembre 2025 – “C’è stato un incidente, ci siamo bruciati”. Con estrema lucidità, subito dopo essere stati raggiunti da un’improvvisa fiammata, due operai della ditta piacentina Oil&Gas Service hanno telefonato a un collega per informarlo che erano rimasti vittime di un infortunio in un distributore di carburante a Colturano, nel Milanese, dove stavano lavorando alla manutenzione di un serbatoio di Gpl.

I vigili del fuoco sul luogo dell'esplosione (Canali)

I due hanno riportato delle ustioni nella parte superiore del corpo, ma non sono in pericolo di vita.

Le fiamme

L’allarme è scattato alle 10.43 di oggi, venerdì 5 settembre, in un distributore della IP, al chilometro 3 della provinciale Cerca, in direzione di Mediglia. In accordo coi gestori dell'impianto, i lavoratori della Oil&Gas, un 21enne di Fidenza e un 59enne di Lugagnano Val d’Arda, erano impegnati nello svuotamento e messa in sicurezza di un serbatoio di Gpl, quando all’improvviso, e per cause ancora da accertare, si è sviluppata una fiammata. Il fuoco li ha raggiunti al viso e alle braccia, provocando ad entrambi ustioni di secondo grado.

Le operazioni di spegnimento del rogo (Canali)

Sotto choc i gestori del distributore, un uomo di 49 anni e una donna di 53, che sono stati i primi a cercare di prestare soccorso. Lungo la Cerca si sono precipitate le ambulanze e l’elisoccorso di Areu, oltre a vigili del fuoco e carabinieri.

L’intervento

Sul posto anche il nucleo Nbcr, per escludere che nell’atmosfera potessero essersi liberate sostanze dannose. Ricevute le prime cure, i feriti sono stati trasportati al Niguarda, l’ospedale milanese dove esiste un reparto specializzato nel trattamento delle ustioni.

Intanto, sono proseguite fino al pomeriggio le operazioni di messa in sicurezza del distributore e delle aree adiacenti. Per tutta la durata dell’intervento la provinciale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia, col traffico deviato verso le strade limitrofe.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco si sono dedicati alla messa in sicurezza della struttura (Canali)

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire se, al momento del fatto, fossero in uso tutte le misure di sicurezza. Approfondimenti in corso anche da parte di Ats.