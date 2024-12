Il Volo batte la Prima della Scala per 2-1: il trio conquista il doppio di share

Milano – Gli orari non erano direttamente in competizione, ma sapere che la Prima alla Scala di Milano ha conquistato la metà dello share televisivo rispetto al concerto de Il Volo la dice lunga sull’importanza della lirica nel panorama italiano. L’opera è “un vanto della tradizione italiana”, ha ricordato il ballerino Roberto Bolle proprio nel foyer della Scala, “e andrebbe insegnata nelle scuole”. Ma i numeri raccontano bene le preferenze del pubblico italico: il varietà musicare del trio è stato visto da 2.922.000 telespettatori, mentre La forza del destino – celebre melodramma di Verdi – da 1.603.000 persone.

Il Volo, in onda su Canale 5 dalle 21.20, ha raccolto il 22,8 per cento di share, contro il 10,2 per cento della Prima, andata in onda su Rai 1 dalle 18 alle 22.20. Tra gli altri sfidanti della prima serata, su Rai 2 per il doppio appuntamento con S.W.A.T. il 5% di share con 826.000 spettatori. Su Rai 3 Sapiens - Un solo pianeta ha registrato 784.000 telespettatori, share 5 per cento. Su Italia 1 il film Sonic ha ottenuto 824.000 telespettatori, share 5.1 per cento. Su Rete 4 il film Commando è stato visto da 738.000 telespettatori, share 4.7 per cento. Su La7, infine, In altre parole è stato visto da 1.030.000 telespettatori, share 6.2 per cento.

Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 8.154.000 spettatori, 4.297.000 spettatori e 3.544.000 spettatori. Per la Rai, rispettivamente 4.333.000,1.792.000 milioni e 2.463.000 milioni.