Prima della Scala: ascolti tv in aumento rispetto al 2023, ma Tosca (2019) è lontana. Com'è andata

Milano, 8 dicembre 2024 – È tempo di bilanci per la Prima della Scala 2024, andata in scena ieri, sabato 7 dicembre.

Dal punto di vista strettamente artistico "La forza del destino” di Giuseppe Verdi diretta da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato è già considerata da pubblico ed esperti come una delle migliori rappresentazioni degli ultimi anni. Il giorno dopo, però, si fanno anche conti puramente numerici, visto che sono stati resi noti i dati su incassi e share televisivo

La Prima in tv

Ai “fortunati” che hanno avuto l’occasione di assistere allo spettacolo scaligero dal vivo, si affiancano i moltissimi che hanno guardato la Prima in diretta tv. La forza del destino, trasmessa ieri sera da Rai Cultura su Rai1, fra le 18 e le 22 ha registrato un 10,2% di share con un milione e 603mila spettatori.

Si tratta di ascolti in aumento rispetto allo scorso anno quando Don Carlo fu visto da 1,4 milioni di spettatori con uno share dell'8,4%. Resta quindi imbattuto il record di Tosca, classico popolarissimo, nel 2019 con 2 milioni 850 telespettatori.

Il palco reale del teatro alla Scala ieri sera, giorno della Prima

Gli incassi

E al botteghino come è andata? L’incasso per l’opera che ha dato il via alla stagione lirica si è assestato a oltre due milioni e mezzo di euro (2.561.323 per la precisione). L'anno scorso, con il Don Carlo, l'incasso fu leggermente più alto: 2 milioni 582 mila euro.