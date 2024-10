Milano, sgomberato il centro sociale Casa Loca in viale Sarca

Milano, 2 ottobre 2024 – Sgomberato il centro sociale Casa Loca in viale Sarca, recentemente occupato da persone senzatetto che vivevano in uno stabile in via Fracastoro, andato in fiamme lo scorso 19 settembre. Lo sgombero ha riguardato una decina di persone mentre fuori si sono radunati circa 20 esponenti del movimento per la casa. Le operazioni, riferisce la Questura, si sono svolte senza tensioni.

Sgomberato il centro sociale Casa Loca in viale Sarca a Milano (Frame video Local Team)

"Oggi il Movimento Milanese - si leggeva in una nota degli occupanti quattro giorni fa (giorno dell’occupazione, ndr) - ha ridato casa a 70 lavoratori e lavoratrici immigrati della Rete Ci Siamo. A seguito dell'incendio di Fracastoro della settimana scorsa hanno dovuto lasciare lo spazio dove abitavano. Considerato che il Comune e le altre istituzioni non hanno trovato alternative lasciandoli in strada a vivere nelle tende, si è deciso di organizzarsi per trovare una soluzione abitativa. Abbiamo riaperto Casa Loca per ridare vita a un'esperienza collettiva che nella città ha avuto una lunga storia ancora da proseguire”.

Lo stabile era già stato sgomberato il 6 agosto in quanto era stato occupato da antagonisti: erano stati svuotati i locali, nei quali venivano organizzati eventi, incontri culturali, momenti ludici e serate musicali per autofinanziarsi. Smantellata anche la cucina popolare.

“Sabato scorso la struttura di viale Sarca era stata nuovamente occupata dal Centro Sociale Casa Loca ed oggi, finalmente, dopo 5 giorni sono stati cacciati gli abusivi, circa una settantina, che se ne erano impossessati. Ringraziamo le Forze dell’ordine intervenute per il prezioso e lodevole lavoro che svolgono”, hanno commentato il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato e il consigliere del Municipio 9 Giovanni Dolgetta.