Rioccupato Casa Loca, il centro sociale di viale Sarca 1893: era stato sgomberato ad agosto

Milano, 28 settembre 2024 - Casa Loca, il centro sociale di viale Sarca 183 sgomberato lo scorso 6 agosto, è stato rioccupato stamattina.

"Oggi il Movimento Milanese - si legge in una nota degli occupanti - ha ridato casa a 70 lavoratori e lavoratrici immigrati della Rete Ci Siamo. A seguito dell'incendio di Fracastoro della settimana scorsa hanno dovuto lasciare lo spazio dove abitavano. Considerato che il Comune e le altre istituzioni non hanno trovato alternative lasciandoli in strada a vivere nelle tende, si è deciso di organizzarsi per trovare una soluzione abitativa. Abbiamo riaperto Casa Loca per ridare vita a un'esperienza collettiva che nella città ha avuto una lunga storia ancora da proseguire”.

Lo scorso 19 settembre, un incendio ha devastato uno stabile occupato in via Fracastoro, alla periferia di Milano, dove vivevano appunto una settantina di persone, alcune delle quali si erano accampate in tenda in piazza Leonardo da Vinci per protestare contro la mancanza di soluzioni adatte a risolvere la loro emergenza abitativa. Dopo l'occupazione di stamattina, alle 18 si terrà un'assemblea al Casa Loca. Lo stabile era stato occupato ormai una ventina d'anni fa dal collettivo Ya Basta!, sulla scia del movimento internazionalista e no global.

"In questo momento in cui la pressione repressiva aumenta, anche attraverso il ddl 1660, - scrivono gli organizzatori - vogliamo dare un segnale di unità e di lotta nella nostra città”.