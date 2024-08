Milano, sgomberato il Centro sociale Casa Loca di viale Sarca

Milano, 6 agosto – È in corso lo sgombero del Centro sociale Casa Loca di viale Sarca 183 a Milano. La polizia è intervenuta alle 7.30 nell'immobile di proprietà privata, riconducibile a una società del Gruppo Pirelli, occupato da anni dalla realtà antagonista. Al momento del blitz, all'interno dello stabile c'era solo una persona che si è mostrata collaborativa. Nel frattempo il collettivo ha lanciato un appello sui canali social: "Ci stanno sgomberando! Chi può accorra in viale Sarca 183", la prima storia su Instagram. Seguita dall'avviso: "Per ora le vie di accesso sono bloccate. Se volete venire usate la metro lilla fermata Bicocca o parcheggiate nella parallela (viale Fulvio Testi) e venite a piedi in viale Sarca 183". Al momento una decina di persone si è radunata nello spiazzo antistante l'edificio organizzando un presidio pacifico. Al momento non si rilevano tensioni. È ancora in corso lo svuotamento dei locali, nei quali venivano organizzati eventi, incontri culturali, momenti ludici e serate musicali per autofinanziarsi. Smantellata anche la cucina popolare.