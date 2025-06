Settimo, emergenza medici di base. Arriva l’ambulatorio temporaneo

Una sede distaccata dell’ambulatorio di medicina temporaneo anche a Settimo, aperta almeno 2 giorni a settimana. E un nuovo ambulatorio di medicina generale da settembre, con medico già disponibile. Dopo l’attivazione del servizio di trasporto gratuito verso l’ambulatorio di Passirana dedicato ai cittadini particolarmente fragili e soli, attivo dallo scorso 5 giugno, gestito dalla Protezione civile in collaborazione con Asst Rhodense, arrivano altre novità per migliaia di cittadini di Settimo Milanese rimasti senza medico di base dal 31 maggio quando sono andati in pensione due medici. "La petizione firmata da migliaia di cittadini e sostenuta dall’Amministrazione, dopo il pensionamento di due medici di base ha portato a risultati concreti - commenta il sindaco Fabio Rubagotti -. Continueremo a monitorare con la consapevolezza della difficoltà che la sanità sta vivendo, ma anche delle opportunità che il lavoro fatto insieme può portare. L’obiettivo è comune: la salute di tutti". Soddisfazione anche da parte dei cittadini che si erano mobilitati con la raccolta di firme e avevano inviato lettere alla Regione Lombardia, Ats Milano, Asst Rhodense e Comune. Asst Rhodense e Comune, "finalmente sono già arrivati i primi risultati concreti. Questi passi sono frutto della mobilitazione di tutti noi e della collaborazione tra istituzioni".

La Regione rispondendo alla petizione dei cittadini ricorda che "dal 2023, si è registrata una crescente e diffusa carenza di Medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale. Questa situazione è il risultato di numerosi pensionamenti e di un numero insufficiente di nuovi medici disponibili a subentrare, con conseguenti criticità che stanno interessando in questa fase anche il territorio di Settimo Milanese". Ricorda anche che "è disponibile un servizio online per la richiesta di prescrizioni di farmaci ad uso continuativo o cronico, pensato per semplificare l’accesso alle cure durante questa fase transitoria. I tempi di attesa dell’ambulatorio medico di Passirana vengono monitorati settimanalmente e allo stato risultano essere ragionevolmente contenuti.

A fronte della nuova criticità emersa nel comune di Settimo Milanese, Asst si è attivata in collaborazione con l’amministrazione comunale, per individuare spazi idonei all’apertura per almeno due giorni a settimana di una sede distaccata dell’ambulatori. È stato richiesto il supporto a tutti i medici che operano nelle sedi della continuità assistenziale della Asst Rhodense e sono già pervenute alcune disponibilità". In attesa dell’arrivo di un nuovo medico a settembre, queste soluzioni dovrebbero rispondere all’emergenza.