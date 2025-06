Milano, il pronto soccorso del Pini trasloca causa lavori: ecco da quando e dove

Milano, 17 giugno 2025 – Il pronto soccorso del Pini di Milano trasloca per lavori di ristrutturazione e adeguamento. Le attività di assistenza saranno conseguentemente trasferite temporaneamente presso il Pronto soccorso del presidio Cto. Lo spostamento avverrà a partire dalla mezzanotte di domenica 29 giugno fino alle ore 8 di lunedì 8 settembre.

Per assicurare tutte le informazioni - riporta una nota - dal 30 giugno sarà attivato un punto informazioni negli spazi antistanti l'emergenza del presidio (portineria via Gaetano Pini, 9) per fornire le indicazioni utili a raggiungere agevolmente la struttura attiva.

"L'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), inoltre, assicurerà le informazioni telefoniche, contribuendo a raccoglie segnalazioni e suggerimenti per migliorare il servizio agli utenti", assicura l'ospedale. "Certi che questo intervento migliorerà ulteriormente la capacità del nostro ospedale di rispondere ancora meglio ai bisogni dei nostri pazienti, abbiamo predisposto un piano dettagliato in sinergia e collaborazione con l'assessorato al Welfare e direzione generale Welfare di Regione Lombardia, Areu, Ats e gli ospedali limitrofi per garantire la piena continuità assistenziale e ridurre al minimo ogni possibile disagio per i cittadini", spiega Paola Lattuada, direttore generale dell'Asst Gaetano Pini-Cto.

"Nel rinnovare il nostro impegno al servizio della salute pubblica, il nostro personale sarà temporaneamente ridistribuito al pronto soccorso del Cto per potenziare la risposta ai cittadini". Il progetto di riqualificazione del Pronto soccorso del presidio Pini si inserisce nel programma di riordino della rete ospedaliera previsto dal Pnrr / Missione 6 Salute.