Il Borghetto conquista la targa del Fai

Il Parco Borghetto è ufficialmente un luogo del cuore Fai. "Un riconoscimento che racconta amore per il territorio, impegno collettivo e senso di comunità", come è stato raccontato durante una festa ricca di attività culturali, laboratori, mostre e musica. Ieri è stato infatti annunciato ufficialmente: l’oasi di Palazzolo Milanese è entrata nella lista nazionale, grazie a oltre 5mila firme raccolte. Un risultato ottenuto grazie al lavoro dei volontari e di tante persone che hanno voluto, con il sostegno anche del Comune, esprimere il desiderio di valorizzare quell’area a beneficio della comunità. "Ora siamo tutti noi un luogo del cuore, ma non è ancora finita - hanno spiegato associazioni e residenti -. Abbiamo la possibilità di partecipare a un bando e recuperare ancora di più questo piccolo gioiello di Palazzolo che deve essere valorizzato". Un risultato collettivo che ha visto anche lo svelamento di una targa e i ringraziamenti della sindaca Anna Varisco. "La prima rigenerazione da fare è riappropriarsi degli spazi e dare loro valore. Mettersi in rete - ha sottolineato la sindaca -. Il percorso che abbiamo davanti è ambizioso: un bando a base culturale che parte dalle persone che si vogliono mettere a disposizione dei luoghi perché diventino comunitari". Gli uffici comunali stanno già studiando alcune soluzioni. "L’idea è quella di ristrutturare la vecchia casa del custode e la dependance di caccia. Più difficile sarà mettere mano alla serra perché le sue condizioni sono davvero critiche". Anche l’associazione Restare Umani sta lavorando ad alcune proposte da presentare all’amministrazione. "Un passo alla volta andremo avanti". La.La.