Sesto San Giovanni, sette indagati per furti nelle aziende del Nord: rubati anche pannelli voltaici per un valore di oltre 200mila euro

Sesto San Giovanni, 2 agosto 2024 – Nei guai sono finite sette presone, di età compresa tra i 37 e i 69 anni, tutti censurati e originari del foggiano. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, a conclusione di un'attività investigativa, hanno notificato un "avviso di conclusione delle indagini - informazione di garanzia" emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per furto aggravato.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate nel settembre del 2022, anche con attività di tipo tecnico, che avrebbero permesso di individuare il gruppo finito al centro delle indagini: a vario titolo, sono stati accusati dei reati di furto aggravato all'interno di aziende del Nord Italia. Tra queste un furto di generi alimentari, detersivi ed oggetti per la casa, per un valore complessivo di circa 46.000 euro, presso una di Casorate Primo (PV), avvenuto a novembre 2022; un furto di pannelli fotovoltaici, per un valore di circa 232.000 euro, presso una ditta con sede a Gonzaga (MN) commesso a novembre 2022; un tentato furto di merce presso un'azienda di Cremosano (CR) di novembre 2022.

Gli accertamenti eseguiti hanno contestualmente permesso, in fase di indagine, di individuare e recuperare a Reggio Emilia l'intero carico di pannelli fotovoltaici asportati a Gonzaga, la cui rivendita nel mercato illecito avrebbe consentito al gruppo di ottenere consistenti introiti.