Lomellina, furti in aziende agricole: 2 trattori rubati a Lomello, diserbante a Confienza

Lomello (Pavia), 9 giugno 2024 - Aziende agricole nel mirino dei ladri in Lomellina.

A Lomello, in una cascina sulla strada per Sartirana, ignoti malviventi hanno portato via due grossi trattori di marca John Deere, per un valore complessivo stimato sui 100mila euro. Il furto è stato scoperto ieri, sabato 8 giugno, quando il titolare dell'azienda agricola ha chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo sul posto con una pattuglia della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera. I trattori erano parcheggiati in cortile e sono stati messi in moto e portati via probabilmente nella notte precedente. La zona, in area rurale, non è coperta da impianti di videosorveglianza e quando il furto è stato scoperto i responsabili erano già lontani con il ricco bottino.

A Confienza, invece, nella stessa nottata, è stata derubata un'azienda agricola in località Cascina Dado. In questo caso i ladri hanno forzato una finestra, con inferriate, per entrare in un deposito, dal quale hanno portato via circa 100 litri di diserbante in fusti, per un valore non quantificato. I malviventi erano evidentemente attrezzati con un mezzo abbastanza capiente per trasportare l'ingombrante refurtiva. Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano.