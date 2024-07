Trattori rubati in aziende agricole. Tre uomini arrestati in Lomellina

e Piergiorgio Ruggeri

Avevano costituito un autentico sodalizio criminale: rubavano trattori in aziende e cascine agricole nelle provincie di Pavia e Alessandria e, dopo aver modificato i contrassegni identificativi, li trasferivano all’estero. Per questo tre uomini sono stati arrestati mercoledì dai carabinieri del Nucleo operativo e radiombile della Compagnia di Voghera, supportati da personale delle stazioni dipendenti e dell’Arma di Vigevano. Ai domiciliari sono finiti R.C. 38enne, F.M.M. 35enne e P. N. 37enne, tutti domiciliati a Pieve del Cairo, mentre una quarta persona, C.M.H 30enne, destinatario della medesima misura cautelare, non è stata rintracciata e viene attivamente ricercata.

I mezzi rubati venivano dapprima occultati in capannoni dismessi o zone boschive, dove avveniva la modifica dei contrassegni identificativi mediante punzonatura, poi trasportati all’estero con documentazione falsa. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, è stato rinvenuto importante materiale probatorio: chiavi di accensione e documenti di circolazione di mezzi agricoli nonché un set di attrezzi per la punzonatura dei telai, sottoposti a sequestro. Saranno oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi. L’operazione ha consentito il rinvenimento e la restituzione ai proprietari di 13 mezzi agricoli per un valore superiore al milione.

A Madignano sono stati ritrovati i trattori rubati nelle scorse notti in alcune aziende agricole del Cremasco. Erano in un capannone abbandonato, nella zona industriale del paese, dietro l’area rifornimento Tamoil, dove i ladri li avevano nascosti in attesa di un bilico che, probabilmente nottetempo, avrebbe dovuto caricarli e portarli oltre confine. A trovarli è stato un agricoltore, che aveva subito il furto la notte tra domenica e lunedì. Saputo che i ladri del Cremonese avevano lasciato i trattori in un capannone in disuso, ha deciso, ieri pomeriggio, di fare un giro nella zona industriale del paese, al confine con Crema, per verificare se per caso anche lì, in un capannone vuoto, avrebbero potuto esserci i trattori. E così è andato a vedere nei capannoni abbandonati e in uno ha trovato tre trattori, tra i quali il suo. L’uomo ha avvisato gli altri agricoltori che avevano subito i furti, arrivati subito sul posto. Così, oltre al suo, è stato riconosciuto quello rubato a Montodine e quello sparito a Moscazzano, mentre a terra c’era la targa del trattore rubato a Ripalta Guerina. Quest’ultimo forse era già stato portato via.