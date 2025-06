Sesto, la storica serra di Villa Mylius non c’è più. Demolita da un giorno all’altro, ora c’è un’aiuola

Sesto San Giovanni (Milano) – Dove per decenni è esistita una serra ora c’è un’aiuola. L’oasi didattica di Villa Mylius, che ha ospitato generazioni intere di studenti, è stata demolita da un giorno all’altro, senza neanche un annuncio. Oltre 180 metri quadri hanno ospitato laboratori per migliaia di alunni e bambini sestesi, ma non solo. La serra ha rappresentato anche un punto di riferimento per ambientalisti e associazioni del territorio.

Uno spazio aggregativo, sociale e formativo che, dopo gli ultimi anni a singhiozzo, è stato definitivamente smantellato. Eppure solo nel 2021 l’Amministrazione aveva investito dei fondi per ristrutturare quel luogo unico in città, affidandone la gestione alla società agricola Oro Verde, che aveva vinto il bando con un ambizioso progetto. "La serra è pronta per diventare un’oasi didattica per le nostre scuole e potrà ospitare dagli 800 ai 1.500 alunni ogni anno - aveva spiegato il sindaco Roberto Di Stefano nel 2021 -. Con il progetto di Oro Verde sono previste attività teoriche e attività pratiche tra spazi floro-faunistici, orti didattici e una fattoria didattica. La serra ospiterà erbe e piante aromatiche, zafferano e altre spezie, galline ovaiole, insetti, chiocciole, pesci, compost e lombrichi". Le visite guidate erano andate avanti persino durante il biennio del Covid. Poi i successivi lavori di riqualificazione del parco storico avevano portato all’ennesima chiusura della serra.

"Un grosso albero si era abbattuto sopra la struttura, danneggiandola, durante una tromba d’aria", raccontano i frequentatori. "Ormai da anni la serra era chiusa e non veniva animata da nessuna attività. Ora, passare e vedere quel vuoto fa male, perché era uno dei luoghi più iconici e significativi di tutta Sesto".

Il primo contraccolpo era arrivato nel 2017, quando l’amministrazione aveva deciso di non rinnovare il contratto di adozione all’associazione Fior di Mylius, nata proprio decenni fa per prendersi cura di quello spazio, organizzando attività per i bambini oltre alla fiera Sesto in Fiore - cancellata da almeno 8 anni - durante le celebrazioni del 25 aprile.

La demolizione della serra approderà in consiglio comunale. "Presenterò un’interrogazione per chiedere i motivi dietro questa decisione. L’aiuola attuale è molto bella, ma certo non può sostituire il valore sociale, didattico, aggregativo che aveva quella funzione – annuncia Michele Foggetta, capogruppo di AVS -. A questo punto nel 2021 sono stati spesi soldi inutilmente per ristrutturare uno spazio già caduto in disuso quando non fu rinnovata la convenzione con Fior di Mylius".