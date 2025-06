Strage di alberi a Villa Alari: "Un disastro basta incuria"

"Di nuovo alberi morti nel cannocchiale di Villa Alari. Basta incuria". La nuova giunta di Cernusco non si è ancora insediata, ma l’opposizione è già al lavoro per denunciare ciò che non va in città.

E nel mirino di Vivere, finiscono i pioppi che erano stati piantati al posto di quelli abbattuti nel 2023 dopo l’estate torrida che non aveva lasciato scampo a un centinaio di esemplari.

Ma per la forza di minoranza, allora come ora, al centro della vicenda "non ci sono le temperature, che adesso non sono tali da causare un disastro del genere, ma piuttosto la disattenzione al patrimonio arboreo".

Una situazione resa ancora più delicata, se possibile, "dalla nomina del garante del verde che non tutela".

Le piante avrebbero dovuto essere il fiore all’occhiello della città. Due lunghi filari di pioppi che accompagnano il colpo d’occhio verso la dimora di delizia, che si trova proprio nel fuoco prospettico, il gioiello settecentesco amato anche dalla corte asburgica.

Bar.Cal.