Sesto, bilancio del Comune. Arriva il rush finale: cantieri, avanti tutta

Arriva il rush finale per i cantieri più complessi del Pnrr, mentre gli altri, avviati dopo, devono ancora raggiungere la metà dei lavori da eseguire. Il Comune fa il bilancio del programma di interventi straordinario. Il Quartiere Primavera ha raggiunto il 75% delle lavorazioni in programma: l’intervento da oltre 6 milioni di euro per riqualificare i condomini comunali di via Magenta e via Leopardi prevede spazi più moderni, sicuri e accessibili, il miglioramento della sicurezza e stabilità degli edifici, nuovi ascensori e percorsi senza barriere, luci a led, citofoni e videosorveglianza, la riqualificazione delle aree esterne. Opere al 75% anche alla scuola Marzabotto (quasi 6 milioni di euro).

Il primo e secondo piano dell’istituto sono quasi completati, mentre la costruzione del terzo piano è in pieno svolgimento. All’interno della scuola, inoltre, stanno prendendo forma le nuove aule, i servizi igienici rinnovati e gli spazi per il nuovo impianto elettrico e di riscaldamento, per una scuola più efficiente e accogliente. È stato completato anche l’isolamento termico tra la palestra e la scuola, migliorando il comfort per gli studenti e sono stati ultimati anche i lavori di tinteggiatura e rasatura nel corpo di collegamento. Prossimo step: completare le strutture e procedere con impianti e rifiniture finali. Villa Visconti d’Aragona (4,1 milioni) ha raggiunto il 70% delle lavorazioni previste per un restyling complessivo della dimora storica, dove dovrà essere reinserita la biblioteca centrale con un giardino ancora più ricco. Dopo 40 anni di chiusura, l’ex asilo Montessori sta rinascendo grazie a un intervento da 4 milioni che trasformerà il complesso in un centro per bambini e famiglie con laboratori e aree di incontro. I lavori sono al 40% come per la media Forlanini, dove i tecnici stanno rafforzando i pilastri dell’edificio per garantire una maggiore sicurezza e stabilità. La demolizione delle pareti è stata completata e sono iniziati i lavori di ripristino dei pavimenti, il rifacimento dell’impianto elettrico e quello dell’illuminazione. Inoltre, è in corso la nuova copertura della palestra. L’ultimo rifacimento riguarda il nido Savona, che ha raggiunto il 35% del crono programma.