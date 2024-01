Milano, Selvaggia Lucarelli scappa dai cronisti e schiva le domande sul caso Pedretti: “Sei senza vergogna”

“Sei senza vergogna”, queste le parole che si sentono in sottofondo. Le immagini raccontano di una Selvaggia Lucarelli in fuga dai cronisti che si rifugia dietro a una porta bianca per evitare domande “scomode”.

È successo questa mattina, a Milano, nell’ambito della presentazione del libro “Nella tana del coniglio” di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio. Il libro parla di un tema delicato e quantomai attuale come quello dei disturbi alimentari. E sarebbe proprio su questo tema che la giornalista avrebbe voluto restare ma, inevitabilmente, le domande durante la presentazione hanno riguardato anche il caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano che si sarebbe tolta la vita in seguito alla bufera nata per “l’indagine” di Lucarelli e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, tesa a dimostrare che la recensione omofoba e abilista con cui il locale della 59enne era finito sulle prime pagine di tutta Italia fosse un falso.

Durante la presentazione Lucarelli ha risposto stizzita alla domanda del cronista sul caso che ha riempito i suoi canali social di insulti e minacce di morte: “No, perdonami, stiamo parlando del libro”, le prime parole con cui la giornalista prova a dribblare la curiosità dei cronisti. Poi rincara la dose: “Sarebbe carino se parlassimo di disturbi alimentari. Non è rispettoso neanche nei confronti delle ragazze che sono qui”. Poi la promessa: “Se vuoi fammela dopo questa domanda. Io mi presto, mi immolo, se vuoi mi scarnifichi, però rispettiamo il tema in questo momento che vuol dire anche rispettare le persone”. Un tema, quello del rispetto del prossimo, su cui, Lucarelli, sembra essere rimasta scottata dalle ultime polemiche che l’hanno interessata "Abbiamo detto che il giornalismo deve rispettare le persone, allora proviamo a farlo” e poi rimettendo l’attenzione sul libro e sui disturbi alimentari: “Cerchiamo di rispettare non me, perché io posso essere anche maciullata in questo momento, però le persone che sono qui, che sono venute qui ad ascoltare altro e a parlare di altro. Siamo qui per parlare di fame d’amore e non di fame di scoop”, sentenzia Selvaggia.

Tuttavia, il rispetto e le promesse sono rimasti solo nelle parole. Lucarelli infatti, terminata la presentazione, è fuggita dai cornisti ignorando le domande che le stavano venendo poste.