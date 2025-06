In cella 50enne per atti osceni in luogo pubblico

È stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, un italiano di 50 anni, è stato inoltre denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. L’intervento è avvenuto all’interno del parco Lago Nord di Paderno Dugnano, nel pomeriggio, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni frequentatori dell’area verde. Secondo quanto riferito dai passanti, l’uomo stava compiendo atti di autoerotismo seduto su una panchina, in prossimità di una zona frequentata da minori. La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno sorpreso il 50enne proprio nell’atteggiamento descritto e a breve distanza da un gruppo di ragazzi. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cutter con una lama di 14 centimetri, senza riuscire a fornito alcuna giustificazione. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La.La.