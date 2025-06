In memoria dei piccoli Elena e Diego. Torneo di calcio per non dimenticare

Gessate non dimentica, oggi al centro sportivo Bertini una nuova edizione della manifestazione sportiva in memoria di Elena e Diego Bressi, i gemelli assassinati dal padre nel tragico giugno del 2020. Il trofeo "Elena e Diego, per non dimenticare" si svolgerà con la consueta formula: ritrovo al centro sportivo Bertini, un torneo di calcio quadrangolare Figc a cura di Asd Cambiaghese, dedicato a Diego, virtuoso del pallone, e pensando ad Elena, pattinatrice, un trofeo nazionale FISR Freestyle slalom a cura di Asd Free Art Gessate. Come sempre, è prevista la partecipazione di centinaia di giovani sportivi. Il programma prevede in giornata gli eventi, nel pomeriggio le premiazioni. La manifestazione compie cinque anni. Cinque esatti ne sono passati da quando, era il 26 giugno del 2020, i due fratelli dodicenni furono assassinati dal padre, il 45 enne Mario Bressi, nella casa di vacanza di famiglia in Valsassina. Il padre si suicidò poche ore dopo gettandosi da un ponte. I bambini senza vita furono ritrovati dalla mamma, da poco separata dal marito. Era corsa in montagna dopo aver ricevuto dall’ex compagno un tragico messaggio sul telefono: "Non li rivedrai più". Una tragedia enorme, che ebbe eco nazionale e che scosse la comunità di Gessate dalle fondamenta. Il memorial sportivo uno dei modi per ricordare. Proprio al centro sportivo Bertini, teatro della manifestazione odierna, si tennero quell’anno i funerali dei due ragazzi. Ma le iniziative sono state molte altre.

Monica Autunno