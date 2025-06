Travolto e ucciso da un’auto pirata. Il giovane alla guida si pente e va in caserma insieme al padre

Era uscito di casa, forse per una passeggiata notturna in bicicletta, nel tentativo di sfuggire alla calura estiva, Mauro Cattaneo, 56 anni, residente a Locate Triulzi, dove era molto conosciuto e benvoluto. Ma quella semplice uscita si è trasformata in tragedia: l’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, pochi minuti dopo le 4 del mattino, lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano, sul ponte che scavalca il Lambro Meridionale, al confine tra i comuni di Siziano (provincia di Pavia) e Pieve Emanuele.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per Mauro Cattaneo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica del sinistro stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Le circostanze dell’impatto restano al momento poco chiare. Secondo quanto finora ricostruito, a investire il ciclista sarebbe stato un giovane italiano di 27 anni, ora denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il giovane, alla guida di una Renault Clio, dopo aver travolto Cattaneo avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare aiuto. Solo successivamente, accompagnato dal padre, è tornato sul luogo dell’incidente e si è costituito. I rilievi tecnici sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Pieve Emanuele, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica. Resta da accertare se Cattaneo sia morto sul colpo a causa dell’impatto con la vettura o se il decesso sia avvenuto in un secondo momento, forse per essere stato investito da un altro veicolo sopraggiunto.

Per chiarire questo punto, non si esclude che la Procura disponga l’autopsia. Da alcune indiscrezioni pare che la vittima stesse percorrendo la strada con una bicicletta priva di luci, ma questo dettaglio è ancora al vaglio degli inquirenti e non ha trovato conferma ufficiale. La comunità di Locate Triulzi è sconvolta per la tragica scomparsa di Mauro Cattaneo, persona molto conosciuta e stimata. In tanti lo ricordano come un omone buono, era alto circa due metri e dal passato vivce.