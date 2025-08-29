Scuola, verso la prima campanella. Tutto pronto per il ritorno in classe

Imbiancature di alcune palestre, manutenzione ordinaria in scuole materne e primarie, nuovi arredi per le scuole medie. Ora tutto è pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico a Rho. Il Comune di Rho approfittando delle vacanze estive, da metà giugno agli ultimi giorni di agosto, ha realizzato una serie di lavori per una spesa complessiva di 150.000 euro.

Per quanto riguarda le scuole materne, in via dei Ronchi è stato sistemato il marciapiede e sono stati messi in sicurezza alcuni punti del giardino. Lavori anche al nido e alla materna di via Deledda. Alla materna Collodi sono stati fatti interventi di risanamento di pareti nei corridoi e nelle aule. Alla primaria Frontini di via Verbania è stata sistemata la pavimentazione, rinnovato l’impianto antincendio e tinteggiata la palestra, come in via Deledda. Nella scuola media di via Tommaso Grossi sono stati fatti piccoli lavori edili e nel mese di settembre saranno sostituite alcune porte dei bagni e della palestra. Infine in via Pomé manutenzione del campo di pallavolo, dell’aula di informatica e alcuni spazi comuni.

"Tecnici e operai non si fermano mai per garantire sicurezza ai bambini, ai ragazzi e al personale che frequentano le scuole comunali - commenta l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli - La scelta degli interventi da fare è il risultato di un lavoro condiviso con le direzioni didattiche per cercare di rispondere alle necessità e gestire in modo sempre più programmato la manutenzione. Le manutenzioni vengono abitualmente organizzate durante l’anno, ma gli interventi più invasivi possono essere realizzati soltanto quando le lezioni sono sospese per la pausa estiva. Confidiamo di avere restituito ambienti più confortevoli e adeguati, sempre pronti a venire incontro alle esigenze delle comunità".

Lavori, ma non solo. Il 20 agosto sono stati consegnanti anche nuovi banchi, sedie, cattedre, in alcune classi della scuola media di via Beatrice d’Este, di via Salvatore Di Giacomo, di via Tommaso Grossi e anche nella primaria di via Deledda. "Il dialogo con gli istituti è costante - afferma l’assessore alla scuola Paolo Bianchi – In alcune sedi è emersa la necessità di nuovi arredi per classi aggiuntive rispetto a quelle già esistenti e si è cercato di venire incontro anche a questo bisogno".