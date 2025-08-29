Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
CronacaFalsi gadget di Post Malone. Quattro indagati
29 ago 2025
REDAZIONE MILANO
Falsi gadget di Post Malone. Quattro indagati

Per approfondire:

Quasi duemila tra sciarpe, bandane e magliette. Tutti con un unico comune denominatore: il volto di Post Malone stampato sopra. Peccato che i quattro che si stavano vendendo ai fan dell’artista americano non avessero alcuna autorizzazione. Così sono stati indagati dagli agenti della polizia locale per vendita di materiale contraffatto e senza licenza. Il doppio blitz dei ghisa, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, è andato in scena mercoledì sera davanti all’Ippodromo di San Siro, location dell’unica data italiana del Bad Ass World Tour del rapper e produttore discografico statunitense. Prima del concerto, i vigili in borghese si sono concentrati su tre italiani, che stavano smerciando circa trecento gadget agli spettatori in arrivo. Risultato: sequestro del materiale e denuncia a piede libero. Stessa scena alla fine dell’evento: stavolta è toccato a un altro venditore sprovvisto di titolo, che aveva il bagagliaio dell’auto pieno di gadget con la faccia dell’artista.

Non è la prima volta che gli appuntamenti musicali che ruotano attorno all’area dello stadio attirano abusivi o truffatori. Era già successo un paio di mesi fa, prima delle esibizioni di Cesare Cremonini e della banda Modà al Meazza: in quel caso, la polizia aveva denunciato sei persone, che agganciavano gli spettatori chiedendo offerte per malati oncologici e detenuti; in cambio proponevano cartoline con le frasi più famose degli artisti, un ricordo della serata da portare a casa. Un ricordo costosissimo, visto che i finti benefattori aggiungevano due zeri alla transazione, trasformando così i 6 euro richiesti in 600.

