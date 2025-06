Incidente a Varese tra auto e monopattino: grave donna di 32 anni

Varese, 3 giugno 2025 – Incidente oggi venerdì 3 giugno a Varese, in viale Padre Gian Battista Aguggiari. L’allarme è scattato poco prima delle 14 di questo pomeriggio a seguito di uno scontro che ha visto coinvolte un’auto e una donna in monopattino. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenze) ha fatto immediatamente scattare l’intervento in codice giallo inviando sul posto l’ambulanza con il personale medico.

L’intervento dei soccorritori

Una volta che i soccorritori sono giunti sul luogo dello schianto, però, hanno immediatamente capito che le condizioni della donna ferita, una 32enne che si trovava alla guida del monopattino, erano particolarmente critiche. La giovane è stata quindi presa in carico dai medici e portata in ospedale in codice rosso (il codice di massima emergenza) al Circolo di Varese.

Le condizioni della ferita

Stando a quanto riferito da Areu della Lombardia la 32enne nell’impatto con la vettura coinvolta nell’incidente ha riportato traumi multipli importanti. La condizioni della donna ferita sono gravi ma al momento non è noto se la 32enne sia in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dello schianto

Sul luogo dell’incidente sono accorsi oltre ai mezzi dei sanitari per soccorrere la ferita anche gli agenti della polizia locale. A loro spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto e l’esatta dinamica dell’impatto che ha determinato il ferimento della 32enne. In base a quanto emerso la persona al volante dell’auto non avrebbe riportato ferite nello scontro: non risultano infatti altre persone soccorse dal personale medico o condotte negli ospedali di zona per effettuare accertamenti sanitari.