A 14 anni sul monopattino: schianto contro auto, è grave

È ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni gravi anche se non correrebbe pericolo di vita, il quattordicenne vigevanese rimasto vittima di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì nella zona del quartiere periferico della Brughiera dove, con il suo monopattino elettrico, si è scontrato con un’auto. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e che hanno raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito all’episodio e del conducente dell’auto che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Di certo c’è che l’impatto tra l’auto e il monopattino è stato di particolare violenza: il quattordicenne è stato sbalzato contro il parabrezza che ha mandato in frantumi. Quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano le sue condizioni sono state giudicate particolarmente gravi, tanto da allertare anche l’elisoccorso di Milano: a preoccupare è stato soprattutto il trauma cranico riportato nell’impatto con l’auto. In un secondo momento però è stato disposto il trasferimento del ferito al policlinico San Matteo di Pavia a bordo di un’ambulanza della Croce Azzurra.

U.Z.