Trenord, in arrivo un altro sciopero: “Colpa dello spreco di soldi: l’acquisto di nuovi treni non ha cambiato il servizio”

Milano, 14 agosto 2024 – Ancora disagi per i pendolari lombardi, che a fine settembre dovranno fronteggiare un altro sciopero: il sindacato Orsa Trasporti ha proclamato il quarto sciopero di Trenord da inizio anno per il prossimo 30 settembre.

Lo si legga in una nota in cui viene indicato che "ritardi e soppressioni, mancanza di materiali, comunicazione assente e formazione carente sono soltanto alcuni esempi di cattiva gestione, che si confermano in questi primi giorni di agosto". "Uno spreco di denaro pubblico - prosegue l'organizzazione sindacale - che si somma all'incapacità di far funzionare gli importanti investimenti effettuati dalla Regione Lombardia".

"Milioni e milioni di euro spesi nell'acquisto di nuovi treni - conclude l'Orsa - che ad oggi non hanno portato ai risultati sperati. Materiali acquistati con i soldi dei contribuenti lombardi gestiti nel peggior modo possibile, a cui si aggiunge l'esternalizzazione della manutenzione, che sta creando soltanto danni alla società Lombarda, creando ancora ulteriori costi ed i pessimi risultati sono ben visibili all'utenza".