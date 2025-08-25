Piscina, si punta a riaprire a ottobre

BUSTO GAROLFO (Milano)Procedono spediti i lavori di ristrutturazione della piscina comunale di via Per Busto Arsizio, chiusa dallo scorso giugno per importanti interventi sulla copertura. L’impianto, gestito da Lombardia Nuoto, dovrebbe tornare a disposizione della cittadinanza entro la fine di settembre, con una riapertura fissata indicativamente per mercoledì 1 ottobre. La decisione di intervenire si era resa necessaria dopo il cedimento strutturale di una trave lamellare, che aveva imposto la chiusura immediata della struttura il 2 novembre 2024. In seguito a un intervento provvisorio, l’attività era ripresa il 17 febbraio di quest’anno, consentendo di concludere i corsi invernali fino al 6 giugno. Da allora, la piscina coperta è rimasta chiusa per permettere l’avvio dei lavori definitivi, mentre l’area estiva all’aperto ha continuato a funzionare regolarmente. L’intervento, finanziato e supervisionato dal Comune, ha un valore complessivo di 975mila euro e prevede la realizzazione di un nuovo tetto, la posa di nuove piastrelle e il rifacimento delle tubazioni nel sottosuolo delle vasche."Il progetto – spiegano da Lombardia Nuoto – è stato organizzato in modo da garantire la conclusione entro settembre. Se dovessero emergere imprevisti, la riapertura potrebbe slittare solo di qualche giorno, e sarà nostra cura informare gli utenti tempestivamente". Con la fine dei lavori, la piscina bustese tornerà a essere pienamente operativa, offrendo alla comunità un impianto rinnovato e più sicuro.

Ch.Sor.