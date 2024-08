Turismo Lombardia, boom di prenotazioni: si ‘viaggia’ con i last minute

Nelle ultime due settimane di agosto e per settembre il turismo in Lombardia viaggia coi last minute. Si calcola infatti che l'elevato numero di prenotazioni rilevato tramite le piattaforme di prenotazione di viaggi e alloggi possa portare ad una occupazione alberghiera del 90% proprio grazie alle decisioni prese all’’ultimo minuto’ dai turisti, dunque senza una grande programmazione, sfruttando le offerte che il mondo alberghiero effettua per camere e residence (con relativi servizi) non ancora ‘affittati’ o disdetti. Lo afferma la Regione Lombardia che ha analizzato i dati degli afflussi turistici e parla di una nuova costante crescita dopo il boom già registrato nel 2023.

Complici, senz’altro, in questo scampolo di stagione estiva, anche le temperature tropical-africane, la ‘voglia’ di rifarsi dopo le piogge intense che hanno imperversato nella prima parte del periodo vacanziero, e del sempre maggiore ricorso alle piattaforme che analizzino le ‘offerte’ sul web e segnalano le migliori opportunità.

I turisti? Stranieri, a cui piace il lago

Il livello di gradimento dei turisti per il 2024, misurato su 2,5 milioni di tracce digitali, è molto alto, pari a 86%, in crescita rispetto all'anno precedente (+0,4%): le più apprezzate sono le destinazioni turistiche dell'area dei Laghi (Como, Garda, Varese, Iseo e Maggiore, solo per citare i più grandi) che registrano un punteggio del 92%. Laghi di cui la Regione è riccamente dotata e che in Lombardia, insieme ai fiumi, rappresentano una ricchezza notevole e una grande fonte di attrazione turistica sia per le bellezze ambientali e culturali, sia per l'offerta di servizi, ristorazione, sport e spiagge.

Agosto e settembre: 1,3 milioni di offerte vendute

"L'Osservatorio regionale per il turismo ha rilevato, in base all’analisi dei dati, che le piattaforme di prenotazione online mostrano già 1,3 milioni di offerte vendute per agosto e settembre, con una tariffa media di 241 euro, in aumento nelle ultime settimane rilevando altresì che i pernottamenti si concentrano nelle strutture alberghiere che pesano il 59% del totale", fa sapere la Regione per voce dell'assessora al Turismo Barbara Mazzali.

Turismo Lombardia: 23,8 milioni di pernottamenti in 6 mesi

Da gennaio a giugno 2024, quindi nel primo semestre, nella Regione sono stati registrati circa 23,8 milioni di pernottamenti (+11,5%). La Lombardia continua a essere una destinazione preferita dagli stranieri, che rappresentano circa il 65% delle presenze totali.

Tariffe: il 75% delle offerte sotto i 250 euro

L'osservatorio regionale ha compiuto anche un'analisi delle tariffe medie delle migliori offerte sul territorio regionale, che variano notevolmente a seconda del tipo di struttura: alberghi a 3 stelle 167 euro alberghi a 4 stelle 249 euro alberghi a 5 stelle 1.018 euro affitti brevi 166 euro: Il 75% delle offerte si concentra comunque nella fascia di prezzo inferiore a 249 euro. Prezzi dunque non proprio per tutte le tasche ma che attirano comunque turisti che possono trovare, oltre ai laghi con i loro borghi pittoreschi, montagne alpine dove sciare d'inverno ed effettuare escursioni d'estate, città d'arte (Mantova, Bergamo in primis) e di grande attrattiva (Milano), località termali (a partire da Bormio e Sirmione) e, pressoché ovunque, una grande offerta enogastronomica. Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana parla del turismo come di un "asset fondamentale della nostra economia". "Le straordinarie bellezze della Lombardia – commenta l’assessora regionale - continuano a incantare i turisti di tutto il mondo. La Lombardia offre una varietà di attrazioni naturali e culturali senza pari".