San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

MIlano, 19 settembre 2025 – Leggere il dato fa una certa impressione: 9%. Resterà solo quella percentuale dello stadio di San Siro. Una piccola porzione della Curva Sud, quella attualmente frequentata dagli ultras del Milan, e una parte della Tribuna Arancione, quella sul lato dell’ex ippodromo del Trotto.

Ecco cosa rimarrà dello stadio Meazza

Tutto il resto del Meazza sarà buttato giù per lasciare spazio a un centro commerciale, al Museo di Milan e Inter e a verde fruibile, Consiglio comunale permettendo: il voto dell’aula è atteso entro settembre, la prima seduta sarà il 25.

Il dato del 9% emerge nei documenti allegati alla delibera con cui la Giunta comunale, mercoledì pomeriggio, ha dato il via libera alla vendita della Scala del calcio e dell’area limitrofa ai due club per 197 milioni di euro e al progetto con cui Diavolo e Biscione intendono realizzare un nuovo stadio da 71.500 posti nell’area del parcheggio di San Siro e del Parco dei Capitani.

Il progetto

Tornando al destino del Meazza, nei documenti si legge che “risultano interamente da demolire il primo anello (circa 13.714 mc), il terzo anello (10.312 mc) e le torri contraddistinte dai numeri 1, 4, 8, 11 (15.495 mc), oltre alle torri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 (10.565 mc).

La demolizione del secondo anello è pari all’80% del volume (32.989 mc) con mantenimento del 20% (8.247 mc). Il volume complessivo di calcestruzzo da rimuovere ammonta a circa 91.382 mc (pari a circa il 91% del totale), mentre i volumi mantenuti sono pari a circa 9.072 mc”. Parte del materiale da rimuovere è altamente inquinante, rilevano i tecnici.

La delibera

La delibera firmata dalla vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo e dagli assessori Emmanuel Conte (Bilancio) e Martina Riva (Sport) indica anche i tempi esatti di realizzazione del progetto rossonerazzurro. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica sarà presentato ai fini dell’attivazione della Conferenza dei servizi decisoria prevista dalla Legge Stadi nella seconda metà del 2026.

Prima fase

La prima fase di costruzione sarà avviata a partire dal 2027 e corrisponde alla costruzione del nuovo tunnel Patroclo, del nuovo stadio, del relativo podio di accesso e di tutti gli spazi accessori indispensabili al suo funzionamento.

Durante questa fase di cantierizzazione dovranno essere garantiti, tra l’altro, un percorso sostitutivo per l’attuale tunnel Patroclo, che verrà demolito, e i percorsi pedonali per l’accesso in sicurezza al Meazza, in esercizio. Tale fase dovrebbe completarsi entro la fine del 2030. Nel contempo, agli inizi del 2028 sarà avviato l’iter per l’approvazione del Piano attuativo relativamente all’altra parte del progetto, quella che prevede la rifunzionalizzazione del Meazza.

Seconda fase

Approvato il Piano attuativo ed entrato in funzione il nuovo impianto, a decorrere dal 2031 prenderà avvio la seconda fase di costruzione e partiranno i lavori di parziale demolizione della Scala del calcio, con consolidamento e messa in sicurezza della porzione a sud-est conservata.

Con l’avvio di questa fase sarà garantita l’apertura al pubblico del nuovo stadio da 71.500 posti (di cui 13 mila posti premium) e del nuovo tunnel Patroclo. Durante questa fase di cantierizzazione, dovranno essere garantiti i percorsi pedonali di accesso al nuovo stadio, soprattutto dalla stazione della metropolitana. Infine, sarà avviata la terza fase di costruzione relativa alla rifunzionalizzazione dell’area del Meazza, a valle dell’ottenimento dei titoli edilizi necessari, tra il 2032 e il 2035.

In Consiglio

In Comune, intanto, il prossimo passaggio dell’iter politico-amministrativo che porterà la delibera in aula è previsto oggi alle 13 con una seduta congiunta di sette commissioni consiliari. Le prossime due, invece, si dovrebbero tenere lunedì e mercoledì.

La prima seduta del Consiglio comunale, come anticipato sopra, è prevista il 25 settembre. Entro il 30 settembre – scadenza indicata da Milan e Inter al Comune – è attesa l’approvazione della delibera. Ma la maggioranza di centrosinistra è ancora in bilico. Il presidente del Comitato Sì Meazza Luigi Corbani, intanto, annuncia ricorsi a Tar, Procura e Consiglio di Stato contro la delibera: “L’elenco delle cose che non vanno è lunghissimo. È un pasticcio che apre un contenzioso infinito”.