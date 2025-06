Dai Duran Duran agli Eurythmics, revival anni ‘80 a San Giuliano Milanese: il venerdì sera si torna in balera

San Giuliano Milanese (Milano), 18 giugno 2025 – Con “Venerdisco”, le piazze e i quartieri di San Giuliano si trasformano in discoteche all’aperto, per un ciclo di serate all’insegna del revival che faranno rivivere le suggestioni di band intramontabili, come i Duran Duran, gli Eurythmics e molti altri artisti rimasti nell’immaginario collettivo. Torna così la disco-party sotto le stelle, per far ballare adulti e ragazzi sulle note delle hit più ritmate degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Alla consolle il dj Fabrizio Ferrari, che è anche un conduttore radiofonico di Rtl 102.5.

L’appuntamento

Dopo un primo appuntamento, il 13 giugno in piazza Italia, il circuito di venerdì dedicati alla musica prosegue il 20 giugno nei giardini di via Civesio, nell’omonima frazione. Il 27 giugno sarà la volta del parcheggio di via Manara, a Sesto Ulteriano, mentre l’11 luglio toccherà al Villaggio, con ritrovo all’altezza di via Repubblica 2. Il 18 luglio l’energia di dj Ferrari farà ballare la frazione di Zivido, in piazza Brivio Sforza; l’ultimo appuntamento della rassegna sarà il 12 settembre, nella centralissima piazza Vittoria. Tutte le serate iniziano alle 21. I commercianti delle zone raggiunte di volta in volta dall’iniziativa potranno tenere i negozi aperti.

"La festa è all’aperto”

“Siamo entusiasti di proporre ancora una volta ‘Venerdisco’, un’occasione speciale per vivere l’estate di San Giuliano con musica, allegria e condivisione – commenta l’assessore agli eventi, Nicole Marnini –. Questa iniziativa vuole portare nelle nostre piazze e nei nostri spazi pubblici un’atmosfera di festa e ritrovo, creando momenti di spensieratezza per tutti i cittadini attraverso le hit musicali del passato, che ci hanno fatto e continuano a farci ballare”.