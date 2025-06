Strappano a un turista un orologio da 250mila euro e fuggono con “la tecnica della staffetta”: un arresto a Milano

Un francese di 27 anni è stato arrestato martedì pomeriggio nel centro di Milano dopo aver tentato di rubare un preziosissimo Richard Mille del valore di 250mila euro. L’operazione criminale, orchestrata da una banda organizzata, si è trasformata in un rocambolesco inseguimento che ha coinvolto vittima, ladri e forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto intorno alle 14, quando il gruppo di malviventi ha messo in atto un furto con strappo ai danni di un turista australiano di 52 anni. Quello che doveva essere un colpo veloce si è però trasformato in una vera e propria staffetta criminale per le vie del capoluogo lombardo.

Dopo aver strappato l’orologio alla vittima, uno dei ladri è fuggito inseguito dal derubato. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il malvivente ha passato il prezioso bottino a un complice, che a sua volta l’ha consegnato a un terzo uomo in bicicletta. La vittima, però, non si è data per vinta: si è lanciata sul ciclista riuscendo a placcarlo, ma l’orologio è nuovamente cambiato di mano finendo nelle tasche di un quarto complice.

È a questo punto che sono entrati in azione gli agenti della Polizia Locale, che stavano seguendo la situazione. Uno dei due poliziotti è immediatamente sceso dal veicolo di servizio e ha bloccato l’ultimo uomo della catena, che aveva tentato di nascondere maldestramente l’orologio.

Il Richard Mille è stato così restituito al legittimo proprietario, mentre il francese è stato arrestato per furto con strappo aggravato. I suoi complici sono però riusciti a dileguarsi, lasciando aperte le indagini per identificare gli altri membri della banda.