Milano, 18 giugno 2025 - Due episodi nel giro di poche ore, due denunce. Nel mirino due donne. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Milano sono stati protagonisti di due distinti interventi avvenuti per episodi di violenza e abusi nei confronti di altrettante donne.

Il primo in pieno pomeriggio nel quartiere Figino dove una dipendente di un ristorante della zona è stata avvicinata da un uomo di origini egiziane, che l'ha aggredita stringendole il collo con una mano e molestandola sessualmente. La vittima è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi nel locale, dove ha contattato la Polizia Locale e sporto denuncia. L'uomo è stato identificato in serata e denunciato per violenza sessuale.

Il secondo intervento intorno 22 in via Custodi, dove una pattuglia ha notato una discussione animata tra un uomo e una donna. L'uomo, di nazionalità marocchina, stava accusando la donna di avergli bucato le quattro gomme dell'auto. La donna l'ha però denunciato per violenza sessuale e maltrattamenti, mostrando agli agenti fotografie che documentavano ecchimosi e segni di aggressioni, oltre a un video contenente una minaccia di morte nei suoi confronti.