Rozzano, era una discoteca abusiva: chiuso l’American Sax Club

Milano, 13 maggio, 2025 – Controlli congiunti a tappeto in alcuni esercizi pubblici nei comuni di Milano e Rozzano da parte della Polizia di Stato, in coordinamento con la Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

L’attività ha portato all'elevazione di sanzioni amministrative e penali per gravi irregolarità, fino al sequestro preventivo di un locale. Nel mirino l’American Sax Club di via Valleambrosia 5 a Rozzano, risultato essere accatastato come laboratorio ma utilizzato di fatto come discoteca. La struttura è stata posta sotto sequestro per violazioni alla normativa edilizia.

Contestate inoltre numerose sanzioni per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo, assenza di licenze comunali per eventi danzanti e somministrazione di alimenti e bevande, nonché per cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari. Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato 12 avventori, due dei quali con precedenti penali.

A Milano

Irregolarità anche all’Enigma Club Latino di via Rozzano 25 a Milano, dove sono state riscontrate analoghe violazioni: apertura abusiva, mancanza di licenze e assenza del certificato di agibilità per pubblico spettacolo.

Il presidente dell'associazione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. In entrambi i casi, i Vigili del Fuoco hanno rilevato e contestato gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.